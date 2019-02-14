Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta "Yöneticilerin Eğitimi" Semineri

Zonguldak'ta "Yöneticilerin Eğitimi" Semineri

1 saat önce

Türkiye Belediyeler Birliği ile Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğince, Zonguldak Belediyesi'nde görev yapan yöneticilere yönelik eğitim semineri verildi.

Zonguldak'ta
Türkiye Belediyeler Birliği ile Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğince, Zonguldak Belediyesi'nde görev yapan yöneticilere yönelik eğitim semineri verildi.

Zonguldak Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği seminerde, Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanı Yunus Emre Şentürk, yöneticilik ve liderlik eğitimi kapsamında teorik bilgi, uygulama, grup çalışmaları, aktiviteler ile yöneticilik tecrübeleri konusunda bilgiler verdi.

Seminerin ardından Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, bayan personele gül takdim etti. Daha sonra belediye yemekhanesinde personelin de katılımıyla pasta kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:41 Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Türkiye, Zonguldak, Güncel
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