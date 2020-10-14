Zonguldak'ta yüksek gerilim hattı direklerinden demir çaldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta yüksek gerilim hattı direklerinden demir çaldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

14.10.2020 19:29
Zonguldak'ta yüksek gerilim hattı direklerinden demir çaldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ta yüksek gerilim hattı direklerinden galvaniz kaplamalı demir ve bazı malzemeler çaldığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta yüksek gerilim hattı direklerinden galvaniz kaplamalı demir ve bazı malzemeler çaldığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos ve Saltukova beldelerinde yüksek gerilim hattı direklerinden yaklaşık 6 ton galvanizli demir çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubelerinden oluşan özel ekibin yaptığı çalışma sonucu, şüpheliler G.T. (33), E.M. (39), İ.T. (63) ve M.A. (43) ile çalıntı malzemeleri satın aldığı tespit edilen Z.T. (34) gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 300 kilogram yüksek gerilim direği galvaniz demiri, 140 kilogram yüksek gerilim hattı fincanı ile 4 izolatör demiri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden G.T, E.M, İ.T. ve M.A. tutuklanırken, Z.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

yüksek gerilim hattı, Zonguldak, Jandarma, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta yüksek gerilim hattı direklerinden demir çaldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Dağlık Karabağ itirafı: Ordumuz biraz geri çekildi Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Şu anda nisan ayından 3 kat daha kötüyüz 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu
Son Dakika: Beşiktaşlı Bernard Mensah koronavirüse yakalandı Son Dakika: Beşiktaşlı Bernard Mensah koronavirüse yakalandı         
19:30
MİT buldu, Mehmetçik vurdu! PKK'nın üst düzey sorumlularından Serhat Patnos etkisiz hale getirildi MİT buldu, Mehmetçik vurdu! PKK'nın üst düzey sorumlularından Serhat Patnos etkisiz hale getirildi         
18:53
Kocasından şiddet gören kadın dehşet anlarını anlattı: Döverken 'Eşik gibi dövüyorum' diyordu Kocasından şiddet gören kadın dehşet anlarını anlattı: Döverken 'Eşik gibi dövüyorum' diyordu         
18:27
Ali Koç: Yayıncı kuruluş 95 milyon dolar eksik ödeme yaptı, skandal Ali Koç: Yayıncı kuruluş 95 milyon dolar eksik ödeme yaptı, skandal         
17:55
"Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı         
16:19
Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi         
16:03
Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
15:57
"Bir tek Malanga Sarr'ı alamadık" diyen Ali Koç'tan G.Saray'a dikkat çeken gönderme         
15:44
Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti         
15:22
Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor         
15:20
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 19:44:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta yüksek gerilim hattı direklerinden demir çaldığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei