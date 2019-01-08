Zonguldak'ta Z-Kütüphane Protokolü İmzalandı
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hayırsever bir iş adamı tarafından yaptırılacak zenginleştirilmiş kütüphanenin (Z-kütüphane) protokolü imzalandı.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde hayırsever bir iş adamı tarafından yaptırılacak zenginleştirilmiş kütüphanenin (Z-kütüphane) protokolü imzalandı.
Kaymakam Serkan Keçeli
, kaymakamlık toplantı salonundaki imza töreninde, projenin sadece kütüphane olarak değil, eğlenerek ve oyun oynayarak etkinlik içerisinde öğrencilerin bilgisayarlarıyla Z-kütüphanenin daha iyi bir halinin ortaya çıkacağını söyledi.
Projeye Güzelyaka Ayça Yazıcıoğlu İlkokulu ile başlayacaklarını ifade eden Keçeli, "İnşallah daha sonra diğer okullarda da devamını getireceğiz. Çaycuma'da faaliyet gösteren hayırsever iş adamı Sinan Göktuğ'a ve ailesine ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Tüm hayırseverlere örnek olacağını ümit ediyorum. Bu projenin hem öğrencilerimize hem de köydeki kadınlarımıza ve gençlerimize yönelik bir sosyal sorumluluk projesi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ise hayırsever iş adamı Sinan Göktuğ tarafından Güzelyaka Ayça Yazıcıoğlu İlkokulu, Muharremşah ve İsmail Hakkı Tonguç
İlkokuluna Z-kütüphane ve oyun alanı yapılması kararı aldıklarını belirtti.
İş adamı Göktuğ da kütüphanelerine köy halkının sahip çıkmasını sağlamayı ve bu alanları insanların boş zamanlarında faydalanabilecekleri bir yer haline getirmek istediklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:20 Kaynak: AA
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