Zabıta ekipleri 8 markete ceza yazdı - Son Dakika
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Zabıta ekipleri 8 markete ceza yazdı

25.08.2022 18:34
Zabıta ekipleri 8 markete ceza yazdı

Zonguldak'ta zabıta ekipleri tarafından marketlerde yapılan denetimlerde yanıltıcı etiket kullanan 3 markete ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı yapan 5 markete para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta zabıta ekipleri tarafından marketlerde yapılan denetimlerde yanıltıcı etiket kullanan 3 markete ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı yapan 5 markete para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta zabıta ekipler kent merkezinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 17 markette, etiket ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler konusunda denetimlerde bulundu. Yapılan denetimler sonucunda 3 market işletmesinde yanıltıcı etiket tespit edilirken, 5 market işletmesinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satışa arz edildiğinden dolayı Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca para cezası uygulandı.

Öte yandan tarihe geçmiş ürünler ise imha edildi. Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zabıta ekipleri 8 markete ceza yazdı - Son Dakika

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