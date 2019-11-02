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Zonguldak'ta zabıtadan mantar denetimi

7 saat önce

ZONGULDAK'ta, zabıta, pazar yerinde köylülerin sattığı kültür mantarı dışındaki tüm mantarları toplayarak, imha etti.

Zonguldak'ta zabıtadan mantar denetimi, System.String[]

ZONGULDAK'ta, zabıta, pazar yerinde köylülerin sattığı kültür mantarı dışındaki tüm mantarları toplayarak, imha etti.

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Terakki Mahallesi'nde pazar yerinde denetim yaptı. Ekipler, köylü kadınların ormanlık alanlardan toplayarak pazara getirdikleri mantarları inceledi. Satışı yasak türler arasında yer alan mantarlar toplandı. Bazı kadınlar mantarları vermek istemedi. Kültür mantarı dışındaki tüm mantarlara el konuldu.

Toplanan 40 kilogram mantar, çöp kamyonunda imha edildi. Zabıtanın denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Yapılan açıklamada mantardan kaynaklı zehirlenmelere karşı önlem alındığı, denetimin bu nedenle yapıldığı ifade edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:20 Kaynak: DHA
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