Zonguldak'ta zehirlenen çiftin yiyeceklerinden alınan numuneler temiz çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta zehirlenen çiftin yiyeceklerinden alınan numuneler temiz çıktı - Son Dakika

Zonguldak'ta zehirlenen çiftin yiyeceklerinden alınan numuneler temiz çıktı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yedikleri gıdadan geçen "clostridium botulinum" bakterisi nedeniyle zehirlendikleri belirlenen çiftin yiyeceklerinden alınan numunelerin temiz çıktığı bildirildi.

Zonguldak'ta zehirlenen çiftin yiyeceklerinden alınan numuneler temiz çıktı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yedikleri gıdadan geçen "clostridium botulinum" bakterisi nedeniyle zehirlendikleri belirlenen çiftin yiyeceklerinden alınan numunelerin temiz çıktığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, evdeki konserve ve diğer yiyeceklerden alınan numunelerin gönderildiği Sağlık Bakanlığından gelen raporda, sonuç temiz çıktı ve "clostridium botulinum" bakterisine rastlanmadı.

Durumu hastane yönetimine bildiren İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, çiftin yiyecekte toksinin bulunduğu kısmı yemiş olabileceklerini, yiyeceğin diğer kısımlarında bu toksin bulunmadığı için raporda çıkmamasının normal olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Özcan Pişkin, Ramazan (54) ve eşi Zuhriye Yıldız'ın (53) tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiğini söyledi.

Olay


Kayıkçılar köyünde ikamet eden Ramazan Yıldız (54), 22 Kasım'da rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edilmişti.


Ramazan Yıldız'ın tedavisi sürerken eşi Zuhriye Yıldız da rahatsızlanınca Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılmış, burada yapılan testlerde kadının, yediği gıdadan aldığı "clostridium botulinum" bakterisi nedeniyle zehirlendiği tespit edilmişti.


Sinir sistemlerine zarar veren bakteri nedeniyle hareket edemedikleri öğrenilen Yıldız çifti, bu hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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