Zonguldak'ta zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 4 yaralı

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 4 yaralıZONGULDAK'ta, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 4 yaralı

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ZONGULDAK'ta, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ani fren yapan bir araca, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazaya, duramayan diğer otomobillerin de karışmasıyla zincirleme kaza oluştu. Toplam 6 aracın karıştığı kazada sürücülerden Ramazan Aydın, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Aydın, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan 3 kişi de hastanede tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Milli Egemenlik Caddesi, Zonguldak, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 21:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika

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