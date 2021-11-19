Zonguldak Tabip Odası Başkanı Kargı'dan "merdiven altı estetik" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı, merdiven altı estetik uygulamaların geçici veya kalıcı şekil bozukluklarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Kargı, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda estetik ameliyatların yaygınlaşmasıyla insanların estetiğe merakı ve ameliyat arzusunun arttığını belirtti.

Merdiven altı yapılan müdahalelerden kaçınılması gerektiğini aktaran Kargı "Merdiven altı uygulanan botoks, dolgu gibi işlemler geçici veya geri dönüşü olmayan kalıcı şekil bozukluklarına neden olabiliyor. Bu tür yerlerde yapılan uygulamalarda açığa çıkan komplikasyonlar en çok iğneli işlemlerden kaynaklanır. Bu iğneli işlemler botoks, PRP ve mezoterapi uygulamalarıdır. Botoks uygulamasındaki hatalar yeterince sulandırmadan veya anatomi bilinmeden rastgele yapılmasından kaynaklanır. Felç, göz kapağı düşüklükleri, çift görme ve bölgesel uyuşmalar olabilir. Bu komplikasyonlar bazen tedavi edilebilir, bazen de tedavi edilemez." ifadelerini kullandı.

Kargı, hatalı dolgu uygulamalarında çok daha ciddi komplikasyonların görülebildiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Hyalüronik asit dolgularda fazla kullanım, alerjik reaksiyonlar, asimetri gibi sorunlar olabilir. Bu tür ehliyetsiz mekanlarda bazen farklı türden dolgu malzemeleri kullanılır, bir komplikasyon oluşursa malzeme bilinmediği durumlarda o bölgeyi temizlemek de güçleşir. Bu durum en uç noktalarda doku ölümlerine, yani organ kaybına kadar gidebilir. Dolgunun bir başka yan etkisi de alerjik bünyeli kişilerde anafilaktik reaksiyonlara, hatta anaflaktik şoka kadar gidebilen klinik tablolara yol açabilmesidir. Yüz anatomisine hakim olmayan kişiler tarafından yapılan dolgu işlemleri göz damarlarını tıkayarak körlüğe dahi sebep olabilir."

Geçici ve kalıcı komplikasyonların kişiyi maddi ve manevi yönden etkileyen bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkati çeken Kargı, merdiven altı denilen yerlerden uzak durulması ve iğneli işlemlerden kaçınılması gerektiğini ifade etti.