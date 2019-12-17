Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika

Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi

7 saat önce

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan farklı meslek gruplarından 21 sanığın duruşması görüldü.

Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi, System.String[]

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan farklı meslek gruplarından 21 sanığın duruşması görüldü.


Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.


Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.


Mahkeme heyeti, istenen dijital materyallerle ilgili sonuçların beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Ocak'a erteledi.


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:34 Kaynak: AA
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