Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika

Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi

6 saat önce

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan, akademisyenler ve farklı meslek gruplarından 21 sanığın duruşması görüldü.

Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi, System.String[]

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan, akademisyenler ve farklı meslek gruplarından 21 sanığın duruşması görüldü.


Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 21 sanık ile avukatları katıldı.

Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.


Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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