Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika

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Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi
6 saat önce
Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, farklı meslek gruplarından 21 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:28 Kaynak: AA
Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, farklı meslek gruplarından 21 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, istenen dijital materyallerle ilgili sonuçların beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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