Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesinin yanı sıra cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı sanık ve avukatların savunmalarını yapmaları için duruşmayı 8 Aralık 'a erteledi.

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