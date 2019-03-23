Zonguldak'taki Cinayet
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 1 şüpheli yakalandı.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 1 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Perşembe beldesine bağlı Basat köyü İmamoğlu
Mahallesi'nde tabancayla ateş açılması sonucu Cevat Ünal'ın (63) yaşamını yitirmesine ilişkin jandarma ekiplerince istihbari çalışmanın yanı sıra inceleme başlatıldı.
Ekipler yaptıkları incelemede olaya karıştığı iddiasıyla M.İ'yi gözaltına aldı.
Olay
Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesine bağlı Basat köyü İmamoğlu Mahallesi'nde, 26 Şubat'ta Cevat Ünal'a hayvanlarına yem verdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açılmıştı. Yaralanan Ünal, kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:00 Kaynak: AA
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