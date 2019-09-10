Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki cinayet
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'taki cinayet

13 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Özbekistan uyruklu kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'taki cinayet, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Özbekistan uyruklu kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Özbekistan uyruklu Ozodkhon A'yı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Vedat K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Çaycuma ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde dün bir iş yerine gelen Vedat K, burada çalışan Özbekistan uyruklu Ozodkhon A'ya (24) pompalı tüfekle ateş etmiş, iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Olay yerinden kaçan Vedat K, Çaycuma Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Perşembe beldesi Basat köyünde yakalanmıştı.

Özbekistan, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kübra öğretmeni öldüren eski eşi: Onu hala çok seviyorum
Kadıköy'de önüne geleni bıçaklayan sanığa 70 yıl hapis! Irak'ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı Polisin dur ihtarına uymayan rap sanatçısı Brian J. Quinones, canlı yayında beş el ateş edilerek öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:30:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]