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Zonguldak'taki cinayet

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eski muhtarın darbedilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan yeğeni tutuklandı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eski muhtarın darbedilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan yeğeni tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uzun Çayır Mahallesi Yağmur Sokak'ta darbedildikten sonra getirildiği Ereğli Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden eski muhtar Recep Er'i (58) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yeğeni Ö.E'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartılan Ö.E, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

İlçeye bağlı Uzun Çayır Mahallesi Yağmur Sokak'ta, dün, eski mahalle muhtarı Recep Er ile yeğeni Ö.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine yeğeni tarafından darbedilen Er, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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