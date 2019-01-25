Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki Cinayet Davası

Zonguldak'taki Cinayet Davası

2 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, komşusunu öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık ile eşinin yargılanmasına devam edildi.

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, komşusunu öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık ile eşinin yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Seydillah Çubuk (58) ve tutuksuz sanık Meyram Çubuk, öldürdüğü iddia edilen Nurgül Karakoç'un yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, Seydillah Çubuk'un üzerine atılı suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, 12 yıldan 18 yıla, Meyram Çubuk'un da suç delillerini yok etmeye çalıştığını iddia ederek 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme, sanık avukatlarının son savunmalarını yapmaları için duruşmayı 29 Mart'a erteledi.

Bu arada Karakoç'un kızı Ebru Islak, duruşma salonunda sinir krizi geçirdi.

Çaycuma ilçesine bağlı Dağüstü köyünde, işitme engelli Seydillah Çubuk ile komşusu Nurgül Karakoç arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Çubuk evden aldığı av tüfeğiyle Karakoç'a ateş etmişti.

Yaralı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Seydillah Çubuk, jandarma tarafından yakalayarak gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:01 Kaynak: AA

Çaycuma, Çubuk, Zonguldak, 3. Sayfa
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