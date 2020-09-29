Zonguldak'taki cinayet davası - Son Dakika

Zonguldak'ta, geçen yıl komşusunu öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet S. ile taraf avukatları katıldı.

Ahmet S, ifadesinde, komşusu Sultan Biryan'ı öldürmediğini ancak altınları aldığını kabul etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Yeni Mahalle Dilektepe Sokağı'nda eşiyle yaşayan 5 çocuk annesi Sultan Biryan (55), 14 Eylül 2019'da evinden ayrılmış, Biryan'ın geri dönmemesi üzerine yakınları, durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirmişti. Kadının cesedi, 18 Eylül 2019'da evine 200 metre uzaklıktaki ormanlık alanda üzerine çalı örtülü şekilde bulunmuştu.

Polis ekiplerinin yaklaşık 2 aylık çalışmasının ardından kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan komşusu Ahmet S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan 4 sayfalık iddianamede sanık hakkında, "kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "yağma" suçundan ise 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.