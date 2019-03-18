Zonguldak'taki Cinayet Davasında Karar

Zonguldak'ta, kına eğlencesi dönüşü düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına ilişkin yargılanan 4 sanık, 44 yıl 4 ay 15'er gün hapse mahkum edildi.

Zonguldak'ta, kına eğlencesi dönüşü düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına ilişkin yargılanan 4 sanık, 44 yıl 4 ay 15'er gün hapse mahkum edildi.



Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Erdem ve Şaban Akyüz, Murat Paydar ile tutuksuz 2 sanık ve taraf avukatları katıldı.



Tutuksuz sanıklardan Ömer K. ise vatani görevini yaptığı için duruşmaya katılmadı.



Erdem Akyüz, son savunmasında, davanın başından beri suçu kendisinin işlediğini söylediğini belirterek, "Olayı ben gerçekleştirdim ancak ağabeyim Şaban Akyüz'ü de olaya dahil etmek istiyorlar. Ben bu olayı gerçekleştirmeseydim üniversitemi okuyacaktım. Ailemi korumaya çalıştım. Evimizin oraya gelmeselerdi olay gerçekleşmeyecekti. Gençliğimi dört duvar arasına hapsettim. Çok pişmanım." dedi.



Diğer sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erdem ve Şaban Akyüz, Murat Paydar ile tutuksuz sanıklardan Ömer Köse'yi, Şeref ve Soner Akyüz'e yönelik "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl, yaşı küçük Uğur Akyüz'e yönelik "kasten öldürme" suçundan 20'şer yıl, Tolga Köse'nin yaralanmasına yönelik eylemleri nedeniyle 9 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 44 yıl 4 ay 15'er gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Heyet, diğer tutuksuz sanıkların ise beraatine karar verdi.



Bu arada kararın açıklanmasının ardından tutuklu ve tutuksuz sanıklar arasında arbede çıktı. Arbede, jandarma ve polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.



Olay



Merkeze bağlı Kumtarla köyünde 19 Ağustos 2017'de, bulundukları otomobile pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu Şeref, Soner ve Uğur Akyüz'ün ölümü, Tolga Köse'nin de yaralanmasına ilişkin Erdem Akyüz, annesi G.A, dayısı Murat Paydar ve ağabeyi Şaban Akyüz gözaltına alınmıştı.



Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen sanıklardan Erdem ve Şaban Akyüz ile Murat Paydar'ın tutuklanmasına, G.A'nın adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verilmişti.

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