Zonguldak'taki cinayet davasında karar - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör boksörün darbedilerek öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu sanıklardan biri müebbet, diğeri ise 18 yıl hapse mahkum edildi.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tarafların avukatlarının yanı sıra maktul Cüneyt Seyhan'ın (39) yakınları katıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Birhan Durmuş ve Savaş Akdağ ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık Durmuş, son savunmasında, arkadaşı Akdağ'ın telefonla görüştüğü Seyhan'ın ısrarlı daveti üzerine evine gittiklerini öne sürerek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Dosyada yeterli delil bulunmamaktadır. Savaş ısrar edince gittim. Cüneyt Seyhan, benimle arkadaş olmak istedi. Araç içerisindeyken dışarı çıkan Seyhan daha sonra geldiğinde bana muşta ile vurdu. O ara baygınlık geçirmişim. Cüneyt Seyhan'ı ben öldürmedim, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

- "Ben tek başıma öldürdüm"

Sanık Akdağ ise yaklaşık 9 aydır cezaevinde tutuklu bulunduğunu, bu süreçte ailesine, maktulün yakınları tarafından zarar verilmesinden korktuğunu söyledi.

"Samimi ikrarda bulunmak istiyorum. Vicdanım korkularımdan ağır bastı." diyen Akdağ, şöyle konuştu:

"Araç içerisindeydik. Cüneyt Seyhan tuvaletini yapmaya indi ve geldiğinde Birhan Durmuş'a vurdu. Daha sonra arabanın bagaj kısmına koştu. O ara ben de koltuk altında bulunan sopayı aldım ve ona vurmaya başladım. Bagajdan ne çıkaracağını bilmiyordum. Bana zarar vereceğinden korktum. Daha sonra kaç defa vurduğumu alkollü olduğum için hatırlamıyorum. Hareketsiz bir şekilde kalan Seyhan'ı sonra arabaya bindirerek Birhan Durmuş'un evine gittik. Bir süre sonra buradan ayrılarak Seyhan'ın evinin yakınına gittik ve onu oraya bıraktık. Cüneyt Seyhan'ı ben tek başıma öldürdüm. Öldürme kastım yoktu. Ben vicdansız ve merhametsiz bir insan değilim. Her şey bir anda oldu. Muşta ile hiç vurmadım."

Maktul Cüneyt Seyhan'ın annesi Makbule Seyhan da Birhan Durmuş ve Savaş Akdağ'ın oğullarını katlettiğini ileri sürerek, "Ne ceza verilirse verilsin benim yüreğim yanıyor. İkisi bir araya gelip benim oğlumu canavarca öldürdüler. 'Muşta kullanmadık.' diyorlar. Benim oğlumun her tarafı kırık içerisindeydi. Türk milleti savaşta bile düşmanına iyilik etmiştir ama bunlar oğlumu katletti. Şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Savaş Akdağ'ı "tasarlayarak adam öldürme" suçundan müebbet, Birhan Durmuş'u ise yine aynı suçtan iyi hal indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Çiğdemli köyünde 29 Nisan 2019'da yol kenarında park halindeki araçta bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden maden işçisi, durumu jandarmaya bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, araçtaki amatör boksör Cüneyt Seyhan'ın öldüğünü tespit etmişti.

Seyhan'ın vücudunda darp izlerine rastlanmasının ardından gözaltına alınan Birhan Durmuş ve Savaş Akdağ tutuklanmıştı.