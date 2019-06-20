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Zonguldak'taki cinayete ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, ormanlık alanda cesedi bulunan Recep Karaca'yı (55) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak'taki cinayete ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, ormanlık alanda cesedi bulunan Recep Karaca'yı (55) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 4 sayfalık iddianamede, sanık Veli Bacak'ın, olaydan önce komşusu Recep Karaca ile mesajlaştığı, daha sonra buluşmak için anlaştıkları belirtildi.
Sanık Bacak'ın, buluşma yerine yanına av tüfeğini alarak gittiği ve Karaca'yı tasarlayarak öldürdüğü aktarılan iddianamede, sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
İddianame, Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Sanık Veli Bacak'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
Olay

Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyünde, 28 Ocak'ta hayvanlarına bakmak için evinden ayrılan Recep Karaca'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, yakınları ve köylülerin de destek verdiği aramada, Karaca'nın cesedi ormanlık alanda bulunmuştu.
Olaya ilişkin 5 Şubat'ta gözaltına alınan Veli Bacak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:40 Kaynak: AA
Recep Karaca, Zonguldak, Güncel
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