Zonguldak'taki cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Zonguldak'taki cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 8 yıl önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu mali müşaviri öldürdüğü iddiasıyla Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak'taki cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 8 yıl önce ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu mali müşaviri öldürdüğü iddiasıyla Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Mevlüt Bilen'in tutuklu eşi Ayşe Bilen ile gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Numan Bekar ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin, Adli Tıp Kurumundan gelen raporu okumasının ardından sanıklar raporu kabul etmediklerini bildirdi.

Tutuklu sanık Bekar, itiraflarda bulunacağını belirterek, duruşma salonundan sanık Bilen'in çıkarılmasını talep etti.

Bilen'in duruşma salonunda çıkarılmasının ardından Bekar, Mevlüt Bilen'i kendisinin öldürmediğini iddia ederek, "Diğer sanıkla ve kızıyla bir ilişki yaşamadım. Maktul öldürüldüğü gece Ayşe Bilen beni arayarak, 'Acilen evin yukarısına gel.' dedi. Bir sürü mesaj attı. Dediği yere gittim. Bana gelerek, 'Eşiyle kavga ettiğini ve eşinin bayıldığını' söyledi. Ben de 'Hastaneye götürün.' dedim." diye konuştu.

"Kürekle devamlı eşine vuruyordu"

Daha sonra Ayşe Bilen'in eşini sırtına alarak arabaya koyduğunu anlatan Bekar, şunları söyledi:

"Biz hastaneye gittiğimiz sırada arkamı döndüm Mevlüt Bilen'in yüzü bembeyazdı. Arabayı kenara çektim ve maktulün nabzına baktım yoktu. Ben de Ayşe Bilen'e ne olduğunu sorunca o da bana, 'Bugün denize gidebilmek için uyku ilacı verdik. Eve gelince kavga ettik.' dedi. Daha sonra Devrek ilçesine giden kara yoluna doğru hareket ettik. Bir iki köy ve jandarma karakolunu geçtikten sonra ormanlık bir alanda durduk. Arabada bulunan küreği çıkardığımda Ayşe Bilen, eşine kürekle defalarca vurdu. Sonra açtığımız çukura gömdük. Yerini hatırlamıyorum. Benim öğrendiğim eşine uyu ilacı vererek boğmuşlar. Ben öldürmeye yardım etmedim. Ben sadece gömmeye yardım ettim."

"Ben eşimi, kürekle öldürmedim"

Daha sonra duruşma salonuna alınan Ayşe Bilen, kendisiyle ilgili iddialar hakkında şöyle konuştu:

"Olay günü denize gittik. Denizden dönüşümüzde eşim alkol almış ve bize saldırmıştı. Eve geç gelince ben ve kızlarım şiddete maruz kaldık. Çok korktuk ve kızım Numan Bekar'ı aramış. Benim eşim evlendiğimizden bu yana bana şiddet uyguluyordu. Daha sonra Bekar evimize geldi. O sırada eşim yatakta yatıyordu. Ben ona, 'Şimdilik sen karışma ben konuşurum.' dedim. Birden Numan Bekar eşimi boğmaya başladı. Eşim yataktan yere düşünce ben ona sarıldım ve Bekar'a, 'Hastaneye götürelim.' dedim. O da bana, 'İş işten geçti artık.' dedi. Eşimi gömmek için arabasını getirdi. Bu sırada beni de zorla arabasına bindirdi. Eşimi nereye gömdüğümüzü bilmiyorum ancak en son Delihakkı mevkisi tabelasını gördüğümü hatırlıyorum. Sonra Bekar, toprak açarak eşimi gömdü. Ben eşimi, kürekle öldürmedim."

Mahkeme heyeti, sanıklar Numan Bekar ve Ayşe Bilen'e, "kasten adam öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Ereğli'nin Kavaklık Mahallesi'nde 2012'de mali müşavir Mevlüt Bilen'in kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında cinayet şüphesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayşe Bilen'i 9 Ekim 2013'te gözaltına almıştı. Bilen ve gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Numan Bekar hakkında mali müşaviri öldürdükleri iddiasıyla dava açılmıştı.


Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 17 Kasım 2015'te görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Bekar'ı "kasten adam öldürme suçundan" müebbet, maktulün eşi Bilen'i de cinayete yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapisle cezalandırılmıştı. Tutuksuz yargılanan Bilen'in iki kızı ile Bekar'ın oğlunun ise beraatine karar verilmişti.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:48 Kaynak: AA
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