Zonguldak'taki darbe girişimi davası

Zonguldak'ta, eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davanın duruşması görüldü.

Zonguldak'ta, eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davanın duruşması görüldü.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sazak, avukatı ve yakınları katıldı.



Mahkeme heyeti, sanık Sazak ve avukatının cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunmalarını hazırlaması için duruşmayı 12 Kasım'a erteledi.



İddianameden



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 51 sayfalık iddianamede, eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" veya "silahlı terör örgütü yönetmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, Sazak'ın, darbe girişiminin başarılı olması halinde vali olarak görev yapacağı öne sürülüyor.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesince, 17 Mayıs'ta görülen duruşmada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık Sazak'ın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "terör örgütüne finansman sağlamak" suçlarından beraatini talep etmişti.

Savcı, ayrıca Sazak'ın daha önce özel kalem müdürlüğünü yapan ve başka bir soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan Sadettin Tospatlıoğlu'yla darbe girişiminden önce Zonguldak'ta buluşmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek, sanığın "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını istemişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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