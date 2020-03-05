Zonguldak'taki DEAŞ davasında 2 sanık beraat etti - Son Dakika

Zonguldak'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan 2 sanık beraat etti.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuksuz sanıklar Ayman Zainal Ali D. (26) ile babası Zainal Ali Abdullah D. (65) ve taraf avukatı katıldı.



Tanık Zeynep Zainel Ali Abdullah D. ifadesinde, DEAŞ'ın kendisini zorla biriyle evlendirdiğini belirterek, "Ben okula gittiğim sırada beni görmüşler ve istemeye gelmişler. Babam karşı çıkınca ağabeyimi alıp götürmüşler. Bir süre sonra öldüğü haberini aldık. Bu sırada diğer ağabeyim Ayman Zainal Ali D'yi alıp okullarına götürmüşler. Birkaç ay evli kaldıktan sonra ailemin Türkiye'ye kaçacağını öğrenince plan yaptık ve kaçtık. Ayman Zainal Ali D. ise bizden 5-6 gün sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldiğimizde bizi herhangi bir DEAŞ üyesi aramadı ve tehdit etmedi." dedi.

Tanık Ahmet D. ise kardeşi Ayman Zainal Ali D'nin silah zoruyla DEAŞ'ın okuluna götürüldüğünü anlatarak, "Okula sabah götürülüyordu eve akşam dönüyordu. Bu bir iki ay böyle sürdü. Biz Türkiye'ye kaçmak için plan yaptık. İlk önce Musul'a kaçtık oradan Suriye'ye geçtik. Daha sonra Türkiye'ye kaçak yollarla geldik. Kardeşim de bizden sonra geldi. Biz buraya geldikten sonra herhangi bir DEAŞ üyesi aramadı veya tehdit etmedi." diye konuştu.

Diğer tanıkların ifadelerinin ardından sanıklar da suçsuz olduklarını vurgulayarak, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tanıkları dinlemesinin ardından Zainal Ali Abdullah D. ile Ayman Zainal Ali D'nin beraatine karar verdi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 20 sayfalık iddianamede, 2 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.