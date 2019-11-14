Zonguldak'taki DEAŞ davasında 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Walid Halaf ile tutuksuz sanıklar Amer Abdulkerim Zeidan, Zeidan Abdulkerim Zeidan ile Sulaf Alwan ve avukatları katıldı.

Tanık A.B.Z. ifadesinde kendisinin, ailesinin ve kardeşlerinin ölümle tehdit edildiğini öne sürerek, "Tehdit mesajları geldiği için polise bildirdim. Walid Halaf'a ne görev verdiklerini ben bilmiyorum. Dinlediğim bir ses kaydında Halaf'a bombalı eylem yapma görevi verdiklerini duymuştum. Walid Halaf'la aynı evde kalıyorduk. Benim telefonumu ara sıra kullanıyordu. Halaf'ın, DEAŞ'lılarla görüştüğü konusunu ve emir vereni bilmiyorum. Sadece bombalı eylem yapmayla ilgili konuyu telefonda dinlediğim bir ses kaydında duymuştum." dedi.

Sanık Walid Halaf ise tanığın iddialarını kabul etmediğini söyledi.

Diğer sanıklar da savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Walid Halaf'ın tutukluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 31 sayfalık iddianamede, örgütün kuruluş amacı, yapısı, ideolojisi, Türkiye'deki eylemlerinin yanı sıra Müslümanların yaşadığı tüm ülkelerin terör örgütünün hedefinde olduğu vurgulandı.

İddianamede, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünün tespitleri sonucunda, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişinin Türkiye'de kontrol altında tuttuğu bomba yüklü araçla eylem gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

Söz konusu eylem planlamasının detaylarının Irak'tan belirlendiği bilgisine yer verilen iddianamede, halihazırda bomba yüklü aracı kullanacak örgüt mensubu arayışında olan şüphelinin WhatsApp uygulaması üzerinden kurmuş olduğu bağlantılarının da deşifre edildiği kaydedildi.

İddianamede, WhatsApp görüşmelerinin yapıldığı söz konusu GSM hattının "Velid" ismiyle bilinen, Irak uyruklu bir kişi tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kullanıldığının bildirilmesi üzerine soruşturma açıldığı ve bu kapsamda "Velid" ismiyle bilinen Irak uyruklu Walid Halaf ile yanında bulunanların Ereğli'de gözaltına alındığı aktarıldı.

İddianamede, 4 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.