Zonguldak'taki DEAŞ davasında 4 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Zonguldak'taki DEAŞ davasında 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada biri tutuklu 4 sanığın 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'taki DEAŞ davasında 4 sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada biri tutuklu 4 sanığın 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Zeidan Abdulkerim Z, Amer Abdulkerim Z. ile Sulaf A. ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık Walid H. ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.


Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraatlerini istedi.


Mahkeme heyeti, Walid H'nin tutukluğunun devamına ve sanıkların WhatshApp yazışmalarıyla alakalı ilgili kurumlardan yazı istenmesine karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 31 sayfalık iddianamede, örgütün kuruluş amacı, yapısı, ideolojisi, Türkiye'deki eylemlerinin yanı sıra Müslümanların yaşadığı tüm ülkelerin terör örgütünün hedefinde olduğu vurgulanıyor.

İddianamede, Zonguldak Emniyet Müdürlüğünün tespitleri sonucunda bir silahlı terör örgütü DEAŞ üyesinin Türkiye'de kontrol altında tuttuğu bomba yüklü araçla eylem gerçekleştirmeyi planladığı belirtiliyor.

Söz konusu eylem planlamasının detaylarının Irak'tan belirlendiği bilgisine yer verilen iddianamede, halihazırda bomba yüklü aracı kullanacak örgüt mensubu arayışında olan şüphelinin "WhatsApp" uygulaması üzerinden kurmuş olduğu bağlantılarının da deşifre edildiği anlatılıyor.

İddianamede, WhatsApp görüşmelerinin yapıldığı söz konusu GSM hattının "Velid" ismiyle bilinen, Irak uyruklu kişi tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kullanıldığının bildirilmesi üzerine soruşturma açıldığı ve bu kapsamda "Velid" ismiyle bilinen Irak uyruklu Walid H. ile yanında bulunanların Ereğli'de gözaltına alındığı aktarılıyor.

İddianamede, 4 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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