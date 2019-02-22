Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki Duruşma Sonrası Silahla Yaralama

Zonguldak'taki Duruşma Sonrası Silahla Yaralama

1 saat önce

Zonguldak'ta, duruşma sonrası taraflar arasında çıkan ve yerel gazete çalışanının silahla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye gönderildi.

Zonguldak'taki Duruşma Sonrası Silahla Yaralama, System.String[]
Zonguldak'ta, duruşma sonrası taraflar arasında çıkan ve yerel gazete çalışanının silahla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, yerel gazete çalışanı Selçuk K'nın, Zonguldak Adliyesi'nde duruşma sonrası taraflar arasında çıkan kavgada silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Selçuk K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay

Yerel gazete çalışanı Selçuk K, dün yakınlarının davacı olarak yer aldığı "basit yaralama" davasını takip etmek için Zonguldak Adliyesi'ne gelmiş, duruşma sonrası adliyeden ayrılmak isteyen Selçuk K. ve yakınları ile karşı taraftakiler arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Uğur K, silahla Selçuk K'yı yaralamış, arbedeyi sonlandırmak için adliyede görevli polis ve jandarma ekipleri, havaya ateş açmıştı.

Olay yerinden kamyonetle kaçan Uğur K. ve 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:44 Kaynak: AA

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