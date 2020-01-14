Zonguldak'taki ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'taki ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Zonguldak'taki ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

21 dakika önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, çıkan ev yangınında itfaiye ekiplerince kurtarılan 3 kişi dumandan etkilendi.

Zonguldak'taki ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, çıkan ev yangınında itfaiye ekiplerince kurtarılan 3 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Karşıya Mahallesi'nde C.B'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bu arada evde bulunan ve dumandan etkilenen O.M.B, A.B. ve M.B. sağlık ekiplerince Devrek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ev sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak, İtfaiye, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:24 Kaynak: AA
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