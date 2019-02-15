Zonguldak'taki Fetö Operasyonu
18 dakika önce
Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Zonguldak
'ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. KOM Daire Başkanlığı
koordinesinde Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2010 yılı Komiser Yardımcılığı sınavında usulsüzlük yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan açığa alınan polis memuru T.K. ile ihraç edilen veteriner hekim R.A. sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:22 Kaynak: İHA
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