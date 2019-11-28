Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davalarında karar
Son Dakika Güncel Zonguldak'taki FETÖ/PDY davalarında karar - Son Dakika

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davalarında karar

6 saat önce

Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla iki ayrı davada yargılanan 3 tutuksuz sanık beraat etti.

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davalarında karar, System.String[]

Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla iki ayrı davada yargılanan 3 tutuksuz sanık beraat etti.


Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Emine D. ile Hayri D. ve avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, herhangi bir terör örgütüne üye olmadıklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.


Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 2 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatine karar verdi.


Aynı mahkemedeki diğer duruşmada ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla yargılanan tutuksuz sanık Halil Y. ile avukatı hazır bulundu.

Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti, Halil Y'nin beraatine karar verdi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamelerde sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında beraat etti
Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı! Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü, 9 öğrenci son anda kurtuldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 21:40:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davalarında karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]