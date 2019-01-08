Zonguldak'taki Fetö/pdy Davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 1'i tutuklu, 11'i firari 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 1'i tutuklu, 11'i firari 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Canip B. ve avukatı katıldı.



Sanık Canip B. savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, "Silahlı veya silahsız terör örgütüne üye olmadım. Örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullanmadım. Herhangi bir para bağışında bulunmadım. Bu konuda kimseye de telkinde bulunmadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve firari sanıkların yakalanma durumuna ilişkin bilgi alınması için duruşmayı 22 Şubat'a erteledi.



İddianameden



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli oranlarda hapis cezası isteniyor.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Kasım 2018'de tutuklu 5 sanığı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırmıştı.



Aynı suçtan tutuksuz 52 sanık 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılırken, 14 sanığın beraatına karar verilmişti.



İlk aşamada 84 sanıklı olarak açılan davada celse aralarında, vefat eden tutuksuz sanık D.V'nin dosyası düşürülmüş ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın dosyası ise ayrılmıştı.

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