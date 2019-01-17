Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki Fetö/pdy Davası

Zonguldak'taki Fetö/pdy Davası

1 saat önce

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan, sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'taki Fetö/pdy Davası, System.String[]
Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan, sanığın yargılanmasına devam edildi.


Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ersan D. ile avukatı katıldı.

Mahkemede dinlenilen 4 tanığın ardından sanık Ersan D, savunmasında, hakkında ifade veren tanıkları tanımadığını iddia ederek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sabit adresinin bulunması, mevcut delillerin yeterliliği ve karartma ihtimalinin olmamasını göz önüne alarak, sanığı adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve bazı tanıkların dinlenilmesi için mahkeme heyeti duruşmayı 21 Mayıs'a ertelendi.

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığınca sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:51 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
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