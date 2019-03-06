Zonguldak'taki Fetö/pdy Davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan, tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan, tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tarık O. ile avukatı katıldı.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan tanık E.B.D, ifadesinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulunda 2012-2015 yıllarında öğrenci olduğunu belirterek, "Sanığı ben 2015 yılından tanıyorum. Ben o dönemde cemaat evinde kalıyordum. Sanık da o zaman ev ağabeyliği yapıyordu. Bizi bazen başka evlere kahvaltılara getiriyorlardı. Oralarda da gördüm. Ayrıca kaldığım evde burs adı altında para veriliyordu. Bu sebeple sanığın örgütün muhasebeciliğini yaptığını düşünüyorum. Ayrıca çevremdekiler de aynı şeyleri söylüyorlardı." diye konuştu.



Sanığın avukatının, "Burs adı altında verilen parayı size kim veriyordu ve senden başka öğrencilere de para veriliyor muydu?" sorusuna E.B.D, "Sanıktan birkaç kez zarf içerisinde para aldım. Okulumun son döneminde ev sorumlusu olmuştum. Bana hem sorumluluk adı altında ve okulda okuduğum için burs adı altında para veriliyordu. Babamın maddi durumu iyi olmadığı için bu paraya ihtiyacım vardı. Ben başkalarına para verdiğini görmedim." dedi.



Mahkemede dinlenilen tanığın ardından sanık Tarık O, savunmasında, hakkında ifade veren tanığı tanımadığını iddia ederek tahliyesini ve beraatini talep etti.





Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve bazı tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 16 Nisan'a erteledi.





Zonguldak Cumhuriyet Savcılığınca sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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