Zonguldak'taki Fetö/pdy Davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10'u firari, 2'si tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10'u firari, 2'si tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Canip B, Eyüp Sabri Ç. ve avukatları ile yakınları katıldı.





Sanıkların avukatları, müvekkillerinin üzerlerine atılı suçları işlemediğini savunarak, beraat ve tahliyelerini talep etti.





Tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, cumhuriyet savcısının mütalaasını sunması için duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.



İddianameden



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli oranlarda hapis cezası isteniyor.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Kasım 2018'de tutuklu 5 sanığı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırmıştı.



Aynı suçtan tutuksuz 52 sanık 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılırken, 14 sanığın beraatine karar verilmişti.



İlk aşamada 84 sanıklı olarak açılan davada celse aralarında, vefat eden tutuksuz sanık D.V'nin dosyası düşürülmüş ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın dosyası ise ayrılmıştı.

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