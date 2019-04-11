Zonguldak
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, Bülent Ecevit
Üniversitesinde (BEÜ) görevliyken meslekten ihraç edilen 15 eski akademisyenin yargılanmasına devam edildi.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 4 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki incelemede bulunan dijital materyallerin imaj alma işlemlerinin devam ettiğini belirterek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Eylül
'e erteledi.
İddianameden
İddianamede, aralarında eski rektör yardımcısı ve dekanın da bulunduğu meslekten ihraç edilen 16 akademisyenin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.