Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

2 dakika önce

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 21 sanığın duruşması görüldü.

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası, System.String[]
Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 21 sanığın duruşması görüldü.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.
Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.
Avukatları da müvekkillerinin beraatini isteyerek, haklarındaki dijital materyallerin beklenmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, istenen dijital materyallerle ilgili sonuçların beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:30 Kaynak: AA
yargı, paralel devlet yapılanması, fetö, zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu 188 yıllık Narmanlı Han'a kozmetik tabelası! Tepkiler üzerine indirildi Ayıyı bir türlü kovamayan bekçi isyan etti: Köpeğe 'hoşt' diyorsun gidiyor, buna ne diyeceğiz? Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mısır satışı yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:32:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]