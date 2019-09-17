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Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

52 dakika önce

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) görevliyken meslekten ihraç edilen 15 eski akademisyenin yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) görevliyken meslekten ihraç edilen 15 eski akademisyenin yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz bazı sanıklarla avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki incelemede bulunan dijital materyallerin imaj alma işlemlerinin devam ettiğini belirterek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Şubat 2020'ye erteledi.

İddianameden


İddianamede, aralarında eski rektör yardımcısı ve dekanın da bulunduğu meslekten ihraç edilen 15 akademisyenin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:08 Kaynak: AA
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