Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası
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Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

1 saat önce

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, eski katip ve infaz koruma memuru tutuksuz 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, eski katip ve infaz koruma memuru tutuksuz 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.


Duruşmada, sanıklar haklarındaki suçlamaları reddedip, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında istenen dijital materyallerle ilgili sonuçların beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Şubat 2020'ye erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:42 Kaynak: AA
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