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Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

57 dakika önce

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski hastane çalışanlarının bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski hastane çalışanlarının bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 4 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.


Sanık avukatları müvekkillerinin beraatini isteyerek, haklarındaki dijital materyallerin beklenmesini talep etti.


Mahkeme heyeti, istenen dijital materyallerle ilgili sonuçların beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Şubat 2020'ye erteledi.


İddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:38 Kaynak: AA
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