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Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

34 dakika önce

Zonguldak'ta, FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası, System.String[]

Zonguldak'ta, FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.


Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.


Mahkeme heyeti, dijital materyallerin beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 5 Mayıs 2020'ye erteledi.


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 5 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:44 Kaynak: AA
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