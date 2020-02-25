Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında 15 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında 15 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında 15 sanığın yargılanması sürüyor

7 saat önce

Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında 15 sanığın yargılanması sürüyor, System.String[]

Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında istenen dijital materyallerle ilgili sonuçların beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 15 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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