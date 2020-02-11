Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında 16 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, eski katip ve infaz koruma memuru tutuksuz 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklar haklarındaki suçlamaları reddedip beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında istenen dijital materyallerle ilgili sonuçların beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.