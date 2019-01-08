Zonguldak'taki Fetö/pdy Davasında Karar

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan 2 sanığın beraatine karar verildi.

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan 2 sanığın beraatine karar verildi.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanık Süleyman B. ve eşi Gül B. ile avukatları katıldı.



Son sözü sorulan Gül B, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Örgütün kapatılan bankasında hesabım vardı. Hesabımı 2012'den önce kapatmıştım. Örgütün talimatı doğrultusunda hiç hareket etmedim. Toplantılara katılmadım ve para talebinde bulunmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.



Süleyman B. ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, maddi unsurların oluşmaması ve terör örgütü üyesi olduklarına dair cezalandırılmalarını haklı kılacak yeterli delil mevcut olmadığından sanıkların beraatine hükmetti.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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