Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar

5 saat önce

Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan 3 tutuksuz sanık beraat etti.

Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar, System.String[]
Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan 3 tutuksuz sanık beraat etti.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Ali A, Hatice K. ve Asım K. ile avukatları katıldı.
Son sözleri sorulan sanıklar, herhangi bir terör örgütüne üye olmadıklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 3 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatine karar verdi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:08 Kaynak: AA
Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası Döviz Fonları Zorunlu Karşılıkları 200 Baz Puan Artırdı Annesini 40 Yerinden Bıçaklayıp Boğazını Keserek Öldüren Katil: Annem İstediğimiz Gibi Davranmazdı Eren Derdiyok: Galatasaray'dan Böyle Ayrılmak İstemezdim Salep Soğanı Toplayan 4 Kişiye 240 Bin Lira Ceza Kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:27:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]