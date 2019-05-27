Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar
5 saat önce
Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan 3 tutuksuz sanık beraat etti.
Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan 3 tutuksuz sanık beraat etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:08 Kaynak: AA
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Ali A, Hatice K. ve Asım K. ile avukatları katıldı.
Son sözleri sorulan sanıklar, herhangi bir terör örgütüne üye olmadıklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 3 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatine karar verdi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
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