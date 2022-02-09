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Zonguldak'taki gençlerden savaş mağduru mültecilere giysi yardımı - Son Dakika

Zonguldak'taki gençlerden savaş mağduru mültecilere giysi yardımı

09.02.2022 14:54
Zonguldak'taki gençlerden savaş mağduru mültecilere giysi yardımı

Zonguldak Gençlik Merkezi gönüllülerince soğuk kış günlerinde savaş mağduru mültecilere destek olmak amacıyla toplanan bot, kazak ve pantolon gibi giyim eşyaları Hatay'a gönderildi.

Zonguldak Gençlik Merkezi gönüllülerince soğuk kış günlerinde savaş mağduru mültecilere destek olmak amacıyla toplanan bot, kazak ve pantolon gibi giyim eşyaları Hatay'a gönderildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren gönüllüler, savaş mağdurları için başlatılan "Kardeşin Isınır, Dünya Isınır" projesi kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde hayırseverlerin katkılarıyla giyim yardımı topladı.

Ayakkabı, bot, mont, pantolon ve kazak gibi eşyalardan oluşan 20 yardım kolisi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İskenderun Gençlik Merkezi'ne gönderildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, yaptığı açıklamada, ülkede misafir olarak bulunan insanlar için küçük de olsa katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "Giyim eşyalarını, ülkelerini savaş nedeniyle terk etmek zorunda kalan insanlara ulaştırılması amacıyla sığınmacı sayısının çok olduğu İskenderun Gençlik Merkezi'ne gönderdik. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Zonguldak'taki gençlerden savaş mağduru mültecilere giysi yardımı
Zonguldak'taki gençlerden savaş mağduru mültecilere giysi yardımı

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Zonguldak, gençlik, Hatay, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'taki gençlerden savaş mağduru mültecilere giysi yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'taki gençlerden savaş mağduru mültecilere giysi yardımı - Son Dakika
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