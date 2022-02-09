Zonguldak'taki gençlerden savaş mağduru mültecilere giysi yardımı - Son Dakika

Zonguldak Gençlik Merkezi gönüllülerince soğuk kış günlerinde savaş mağduru mültecilere destek olmak amacıyla toplanan bot, kazak ve pantolon gibi giyim eşyaları Hatay'a gönderildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren gönüllüler, savaş mağdurları için başlatılan "Kardeşin Isınır, Dünya Isınır" projesi kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde hayırseverlerin katkılarıyla giyim yardımı topladı.

Ayakkabı, bot, mont, pantolon ve kazak gibi eşyalardan oluşan 20 yardım kolisi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İskenderun Gençlik Merkezi'ne gönderildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, yaptığı açıklamada, ülkede misafir olarak bulunan insanlar için küçük de olsa katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "Giyim eşyalarını, ülkelerini savaş nedeniyle terk etmek zorunda kalan insanlara ulaştırılması amacıyla sığınmacı sayısının çok olduğu İskenderun Gençlik Merkezi'ne gönderdik. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.