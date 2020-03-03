Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı

6 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi.

Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi.


Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) tarafından gerçekleştirilen anma töreninde, Maden Şehitleri Anıtı'na çelenk konuldu.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Hüsnü Meydan, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Meydan, "Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılması, bağımsız denetim sisteminin yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının durdurulması için yılmadan mücadele edeceğiz." dedi.

Törene, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 3 Mart 1992 yılında meydana gelen grizu faciasında 263 işçi hayatını kaybetmiş, bazı işçilerin cenazeleri ise olaydan 5 yıl sonra bulunup çıkarılmıştı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Kozlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 3 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı Suriye sınırında helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı Edirne sınırındaki insan kaçakçıları konuştu: Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik

Son Dakika Haberleri
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 20:13:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]