Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için Karabük'ün Yenice ilçesinde anma töreni düzenlendi.
Maden Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen anma töreninde, faciada yaşamını yitiren 42 madencinin mezarına karanfil bırakıldı ve dualar edildi.
Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, burada yaptığı açıklamada, Kozlu Müessese Müdürlüğünde 1992'de grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisinden 42'sinin ilçesinde bulunduğunu hatırlattı.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ise maden şehitlerine Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.
Tören, Kuran-ı Kerim okunması ile son buldu.