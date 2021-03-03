ZONGULDAK - Grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

ZONGULDAK - Grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı

03.03.2021 10:31

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi törenle anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi törenle anıldı.

Kozlu müessesesinde düzenlenen törende konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 3 Mart'ın kent için hüzün tarihi olduğunu söyledi.

İnsanların kısa süreliğine bile bulunmaktan kaçınacağı madende ömür geçirmenin kolay olmadığını vurgulayan Tutulmaz, "Zonguldak madencilikle var olan bir kentimiz. Hatta şehrin varlık sebebi madencilik. Son zamanlarda dünyadaki gelişmeler, küreselleşme ve benzeri etkilerle özellikle kömür madenciliğinde bir gerileme söz konusu. Refah düzeyimizi artırmak, geleceğimizi daha üst düzeylerde kurmak istiyorsak madenciliğe her zaman ihtiyaç var. Bunu daha verimli, güvenli ve ekonomik şekilde nasıl elde edebiliriz? Buna daha çok kafa yormamız gerekiyor." diye konuştu.

Tutulmaz, yeni bir normalleşme sürecine başlandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Normalleşme sürecinin kalıcı hale gelmesi lazım. Hatta biraz daha ileriye giderek önce sarıya, daha sonra mavi renge bürünmemiz lazım. Bunu yapabilmenin yolu da bizlerden geçiyor. Hepimiz bunun bilinci içerisinde hareket etmemiz lazım. Yine yükselme eğilimi devam ediyor. Bunu önce durdurmamız, daha sonra da mümkün olduğu kadar aşağılara çekmemiz gerekiyor. 'Normalleşme başladı' deyince her şeyi bırakmamalıyız."

"Sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da üzerlerine düşen önemli görevler olduğunu belirterek, "Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Kanun koyucu bizim sorumluluğumuzu koruma, kollama ve gözetme sorumluluğu diye tanımlıyor. Son derece doğru ve altı da iyi doldurulması gereken bir tanım. Bu bir takım, ekip oyunu. Birimizin yapacağı bir yanlış, hepimizi tetikleyecek bir hadise." dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ise madenciliğin dünyanın en ağır ve riskli mesleklerinden biri olduğunu dile getirerek, "Yerin yüzlerce metre altında doğayla kavga ediyoruz. Elbette ki bu kavgada zaman zaman yenik düştüğümüz oluyor, canımız yanıyor. Her kavgadan dersler çıkarıyor, her zaman galip gelmenin yollarını arıyoruz. Madenler hala dünyanın en değerli kaynakları, insanlığın daha sağlıklı, çağdaş, güvenli yaşayabilmesi için vazgeçilmez bir öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da hayatını kaybeden madencileri rahmetle andı.

Maden işçilerinden Alaaddin Buruş da bir daha böyle acıların yaşanmamasını ve tüm madencilerin sağlıklı şekilde çalışmalarını temenni etti.

Törende, faciada yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.

Törene, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra GMİS yöneticileri, madenciler ve Zonguldak Kömürspor futbolcuları katıldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında 263 işçi hayatını kaybetmiş, bazı işçilerin cenazeleri ise olaydan 5 yıl sonra bulunabilmişti.

ZONGULDAK - Grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı
ZONGULDAK - Grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı
ZONGULDAK - Grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı
ZONGULDAK - Grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Maden, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika


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