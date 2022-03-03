Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı

03.03.2022 10:05
Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi törenle anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi törenle anıldı.

Kozlu müessesesinde düzenlenen törende konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, madenciliğin zor bir iş olduğunu ancak akıl ve tecrübe kullanıldığında bu zorluğun üzerinden gelmenin zor olmadığını söyledi.

Tecrübeyi iyi kullanmak gerektiğini vurgulayan Tutulmaz, "Bize bir şey olmaz.' dememek, tedbirli bir şekilde hareket etmemiz lazım. Bunu sağladığımız zaman zor olan çalışma ortamını biraz daha kolaylaştırmış oluruz." dedi.

Tutulmaz, kömürün önemine işaret ederek, "Yüzyılın başı hatta geçen yüzyılın sonundan itibaren kömür önemli bir geçim ve enerji kaynağı. Kömür bugün de hala önemini devam ettiriyor çünkü enerji olmadan kalkınma yok, enerji olmadan üretim yok. Öncelikle enerjiye ihtiyacımız var, bu enerjinin kaynağı bizde. O zaman bizim akıllı bir şekilde, iyi politikalarla bunun üstesinden gelip daha fazla üretmemiz ve ülkemizin kalkınmasına daha fazla destek vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Savaşların temel sebebinin her zaman enerji kaynaklarına sahip olmak üzerine olduğuna dikkati çeken Tutulmaz, "Son 100 yılın belki son 200 yılın savaşlarının temeli budur. Güçlü olmak için enerjiye sahip olmalıyız. Kentimizin değeri olan madeni, verimli bir şekilde çıkartmalıyız ve ülkemizin zenginliğine, gelişmesine, refahına katkı sağlamalıyız. İnşallah önümüzdeki yıl bugünlerde tüketimine başlayabileceğimiz doğal gaza sahip olmamız; yine ilimiz açısından gurur, onur kaynağıdır. Bu da bizim diğer bir zenginliğimiz, inşallah bir yıllık süreç içerisinde onu da tüketime hazır hale getireceğiz." diye konuştu.

TTK Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş de hayatını kaybeden madencileri saygıyla rahmetle minnetle ve şükranla andıklarını dile getirerek, madencilere sağlıklı ve hayırlı çalışmalar diledi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ise madenciliğin dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğunu belirterek, "Madenler dünyanın hala en değerli kaynakları ve insanlığın daha çağdaş, sağlıklı ve güvenli yaşayabilmesi için vazgeçilmez öneme sahiptir." dedi.

Maden işçisi Hakan Kandemir, yer altının zorlu şartlarında çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Faciada yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.

Törene, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, sivil toplum kuruluşu ve parti temsilcileri, GMİS yöneticileri ile madenciler de katıldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında 263 işçi hayatını kaybetmiş, bazı işçilerin cenazeleri ise olaydan 5 yıl sonra bulunabilmişti.

Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı
Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı
Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı
Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'taki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika


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