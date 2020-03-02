Zonguldak'taki grizu faciasının 28. yılı - Son Dakika

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ile CHP Zonguldak İl Başkanı Murat Pulat, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde 3 Mart 1992'de meydana gelen ve 263 maden işçisinin hayatını kaybettiği grizu faciası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkmen, mesajında, Kozlu Müessesesi'nde 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu faciasında 263 madenciyi kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirtti.

Türkmen, şunları kaydetti:

"Ülkemizin madencilik facialarının en büyüklerinden biri olan 3 Mart 1992 grizu faciasında hayatlarını kaybeden maden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yakınlarına, halkımıza ve tüm madencilerimize başsağlığı diliyorum. Cenab-ı mevlanın ülkemize, Zonguldaklı hemşehrilerimize ve dünyanın en zor mesleğini icra eden, ülke ekonomimize, sanayimize emek ve üretimleri ilen büyük katkı veren madenci kardeşlerimize böyle acılar yaşatmamasını diliyorum."

CHP Zonguldak İl Başkanı Murat Pulat ise dünya madencilik tarihinin en büyük kazalarından biri olan ve 263 maden işçinin hayatlarını kaybetmesinin yanı sıra birçok işçinin de yaralanmasına sebep olan facianın üzerinden 28 yıl geçtiğini anımsattı.

Zonguldak'ın emeğin başkenti olduğunu vurgulayan Pulat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak, ülkemiz sanayisini geliştirmek uğruna yer altında binlerce madencinin şehit olduğu, sakat kaldığı, meslek hastalıklarından dolayı genç yaşta hayatlarını kaybettiği ildir. Maden ocaklarımızda çalışma koşullarının iyileştirilmesi, madenlerdeki ölümlü kazaları madencilerin kaderi olarak görmek ve göstermek yerine acil olarak gerekli önlemlerin bir an önce alınması gerekmektedir. Bu düşüncelerle, 3 Mart 1992 tarihinde yaşanan bu olayda maden şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Çalışmakta olan işçi kardeşlerimize de kazasız ve tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı bir çalışma alanı temenni ediyorum."