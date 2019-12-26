Zonguldak'taki kaçak ocakta patlamada hayatını kaybeden 2 işçi için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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Zonguldak'taki kaçak ocakta patlamada hayatını kaybeden 2 işçi için cenaze töreni düzenlendi
6 saat önce
Zonguldak'taki kaçak ocakta patlamada hayatını kaybeden 2 işçi için cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:08 Kaynak: DHA
Zonguldak'taki kaçak ocakta patlamada hayatını kaybeden 2 işçi için cenaze töreni düzenlendi
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