Zonguldak'taki kaçak ocakta patlamada hayatını kaybeden 2 işçi için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'taki kaçak ocakta patlamada hayatını kaybeden 2 işçi için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Zonguldak'taki kaçak ocakta patlamada hayatını kaybeden 2 işçi için cenaze töreni düzenlendi

6 saat önce

Zonguldak'taki kaçak ocakta patlamada hayatını kaybeden 2 işçi için cenaze töreni düzenlendi.

Zonguldak'taki kaçak ocakta patlamada hayatını kaybeden 2 işçi için cenaze töreni düzenlendi

Zonguldak'taki kaçak ocakta patlamada hayatını kaybeden 2 işçi için cenaze töreni düzenlendi

Zonguldak, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:08 Kaynak: DHA
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